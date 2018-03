Fede Bal y Laurita Fernández vuelven a enfrentar un otro desafío en la relación y nuevos rumores de infidelidad de parte del actor hacia la bailarina dejó trunca la relación, una vez más.

En este marco, el hijo de Carmen Barbieri dialogó con Por si las Moscas y reconoció la crisis con la rubia: "Estamos en un impasse. Nos extrañamos, la amo, pero si no la hago feliz prefiero dar un paso al costado", arrancó a contar.

Y agregó: "Nos vemos todos los lunes porque nos extrañamos, pero yo le dejo en claro que la amo muchísimo y que si no la hago feliz que me deje, que sea libre. Yo sólo quiero que ella esté bien y si no es conmigo que así sea".

"Nos íbamos a ir de viaje, ya está pago y todavía no sabemos si nos vamos, nos quedan dos lunes más para encontrarnos y decidirlo, pero lo que más hay entre nosotros es amor", expresó con respecto a su presente con Laurita.





