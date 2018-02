Sheila González: "Trabajé con Pettinato y nunca me sentí acosada"

Sheila González trabajó en el programa "Un mundo perfecto" entre marzo y diciembre de 2011. La "Gallega" contó su vivencia de trabajar con Roberto Pettinato.





"Llegué a Argentina el jueves y muchos me empezaron a preguntar por todo lo ocurrido con Pettinato. Leí las declaraciones de Josefina Pouso, la mujer de Dady Brieva, Carmen Bárbaro y La Señorita Bimbo, con quien trabajamos juntas durante dos meses. En primer lugar, me gustaría decir que me considero feminista y me parece maravilloso todo lo que está pasando en los últimos meses, como el caso Harvey Weinstein, Kevin Spacey. El 20 de enero estuve en la marcha de mujeres en Nueva York y me sentí conmovida al vivir cómo una gran masa de mujeres y hombres reclamábamos por una sociedad más igualitaria. Me parece muy feo todas las situaciones vividas por mujeres que han sido maltratadas o acosadas y me solidarizo plenamente con ellas", comentó la actriz.





"En mi caso, yo trabajé con Roberto Pettinato y nunca me sentí acosada. Roberto es una persona con carácter y con una manera de decir las cosas muy directa y zarpada. Creo que si trabajas con Pettinato sabes cuál es el tono del programa".





"Pettinato te va a decir: "qué lindas gambas" y Fantino: "qué lindos zapatos", y a mí ninguno de los dos comentarios me parece ofensivo o cosificador. Por supuesto que entiendo y respeto profundamente el daño que están sintiendo estas mujeres como Josefina, Chiqui, Carmen, Bimbo... Sólo quiero decir que conmigo Pettinato nunca se propasó", fundamentó.





"Hace años que me aparté de la farándula para volcarme en la ficción y hace casi tres años que no vio en Argentina. Me dedico al stand-up y he venido a Buenos Aires a reunirme por un proyecto de ficción", dijo sobre su presente laboral.





"Me han mostrado declaraciones de Pettinato que me parecen Espantosas, con mayúscula, pero quería decir que conmigo -y durante el tiempo que duró un Mundo Perfecto- Roberto siempre se comportó de manera correcta", finalizó Sheila.





