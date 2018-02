En enero, Selena Gómez se trasladó temporalmente a Nueva York. Poco después, se supo que la cantante y actriz había viajado hasta la costa este estadounidense para someterse a un programa de dos semanas para tratarse la depresión y la ansiedad. Una parte de su vida de la que ella habla cada vez con más frecuencia, y lo ha hecho de nuevo en el número de marzo de la edición estadounidense de Harper's Bazaar. "He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad, y he hablado mucho de ello, pero no es algo que sienta que vaya a superar", dice Gomez.

"Creo que es una batalla a la que me voy a tener que enfrentar el resto de mi vida, y eso me parece bien porque sé que me estoy escogiendo a mí misma por encima de todo lo demás", dice Gomez, de 25 años. "Quiero asegurarme de que estoy sana. Si eso está bien, todo lo demás estará en su lugar. No me quiero marcar metas porque no quiero decepcionarme si no las consigo".

Ella asegura no haber tenido un buen 2017, pues a sus problemas de salud (fue sometida a un trasplante de riñón) se añadió su ruptura con The Weeknd y el enfado con su madre por su reconciliación con Justin Bieber. Ahora Selena Gomez asegura que ha empezado el año con fuerza y trabajando en su nueva música.

Una reaparición que se produce después de que los medios estadounidenses informaran no sólo de que se había sometido a una nueva rehabilitación para su estrés, ansiedad y depresión. También se han encargado de desgranar el centro en el que ha estado ingresada, el Priveé-Swis. Un centro para un retiro de lujo, centrado en la meditación, el pilates y la dieta saludable a 120.000 euros al mes.

Embed