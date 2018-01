Selena Gomez está reclasificando las cosas en su vida y su feed de Instagram fue una de ellas.

La cantante depuró su cuenta, en donde seguía a más de 300 personas, y ahora solo está siguiendo 37 de ellas.

Las fans de Selena notaron que la artista dejó de seguir a mucha gente famosa como Demi Lovato, Camila Cabello, Gigi Hadid, sus ex coprotagonistas de Wizards of Waverly Place y el elenco de 13 Reasons Why.

Ella, sin embargo, todavía sigue a sus amigas íntimas Taylor Swift, Francia Raisa y Julia Michaels, las actrices Amy Schumer y Jessica Alba, así como algunas cuentas de admiradores dedicadas a celebrar su carrera.

Selena hizo los cambios el sábado 6 de enero. Muchos de sus fans se quedaron perplejos.

Aunque hasta el momento Selena no ha informado el motivo de su recorte de personalidades seguidas en la red social, esto no tendría que ver con ninguna enemistad, según la revista Elle.

Además de dar tantos unfollows, Selena Gomez también cambió su foto de perfil en Instagram por una del rostro de su madre, Mandy Teefey.

Esto ocurre justo a un mes de que la cantante de 'Wolves' hiciera privada su cuenta de Instagram, aunque al día siguiente decidió hacerla pública nuevamente sin dar alguna explicación.

