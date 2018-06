Sebastián Estevanez fue compañero de Juan Darthés y Calu Rivero en "Dulce Amor", la tira que se emitió por Telefe. Por eso, se refirió al conflicto que viven ambos.





En la noche del sábado, el actor fue uno de los invitados al programa de Andy Kusnetzoff , "PH" (Podemos Hablar), y sobre este tema dijo: "Me enteré cuando Calu se fue de la novela. Me dijo que se sentía incómoda", indicó.





Y luego profundizó sobre la relación que tiene con Darthés: "Soy muy amigo de Juan, considero que es una excelente persona y gran compañero y Calu también".





"Me encantaría que se pueda solucionar el problema que tuvieron. Esa novela fue un éxito tremendo. Yo hablé con Calu y me dijo que no quería quedarse, que había tomado la decisión", señaló.





"Esto pasó hace mucho tiempo y volvió el tema hace un par de meses y en algún programa de televisión dijeron que yo me hice el bolu... porque no dije nada, pero yo nunca supe nada. No podría mentir una cosa así, nunca en mi vida. Y en caso de un qui... estoy a favor de la mujer, porque tengo una hija, una madre y una mujer. Nunca supe qué pasó", remarcó. Y finalizó: "Mi sueño sería que hablaran".