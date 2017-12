Se va sola

Pampita parece no dar el brazo a torcer y estar bien decidida a no darle una nueva oportunidad a su relación con Pico Mónaco.

Confirmada su crisis con el ex tenista, la modelo ya tiene planes para el verano y él no está entre ellos.

"Espero irme de vacaciones y no tener que hablar de nada. Estoy contando los días. El martes estoy en Uruguay. Me voy con mis hijos", detalló Pampita a Este es el Show.

Mientras que sobre Pico refirió no hablar: "No quiero opinar nada, digan lo que quieran. Me voy a manejar así".