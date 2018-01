Se sacó una foto sexy y la retó el suegro

María Julia Oliván

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la periodista de " Intratables ", AméricaTV, quien expresó sobre esta foto sensual.

"Fue un chiste que armó Santiago (Del Moro) en el programa. Me revisó el Instagram en vivo y me dijo que no había nada para mostrar y entonces le dije: que era un desafío (se ríe)", explicó Oliván.





"Y ahora mi suegro me mandó un video desde Punta del Este retándome. Eso sí me parece bizarro. Él me reta hasta cuando me saco una foto con mi peluquero. Se llama Nicolás y es italiano", cerró con humor.