Se enojó Matías Martin

Matías Martin se enojó cuando a la salida de los Premios Tato la cronista de "Los Ángeles de la Mañana" le preguntó a Natalia Graciano por los inicios del escándalo de Nicole Neumann y Pampita.





El conductor se mostró muy molesto por la consulta de la periodista Noelia Santone: "No volvió el tema, no volvió. Vos tenés unas ganas bárbara de que vuelva. Trece años después...".





Y agregó: "Vino un invitado a mi programa y contó esa historia hace trece años. Trece años después la querés involucrar a mi mujer, ¿te parece a vos?".





Y cuando la periodista le preguntó a Natalia si ella había puesto el apodo de "Muqui", Matías señaló: "Vos estás especulando. Y sí me molesta que especules con su nombre. Fue hace 13 años y no lo dijo ella. Me querés ver enojado en la tele y no quiero. Me venís a meter el dedo...".