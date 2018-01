"Se acabó el negocio de los argentinos que van a currar a Paraguay"

Norita Rodríguez es una famosa bailarina de Paraguay que llegó a trabajar en televisión con grandes figuras de su país y al lado de capos argentinos como Nicolás Repetto y Reina Reech en el inolvidable y exitoso programa "Marque el 13", con gran rating por los años 1989 y 1990.

Actualmente trabaja como panelista en un programa de espectáculos del país vecino e integra el jurado del Bailando, versión paraguaya. La también empresaria del medio estuvo de visita por Argentina, dialogó con el sitio PrimiciasYa.com e hizo una dura crítica a los famosos de nuestra farándula, en especial a Moria Casán.





"Hubo una época en la que los argentinos iban a Paraguay y triunfaban, eran unos genios y en realidad hay que sacarse el sombrero. Todo empezó con Nicolás Repetto, el hizo uno de los programas más vistos en la historia de la televisión paraguaya, Marque el 13. Fue ahí donde empezó la era de oro de los argentinos. Después fue Andrea Frigerio, luego hubo una segunda parte con el Baila Paraguay, fue como director Alejandro Stoessel y logró posicionar al programa como el más visto después de muchos años tras lo de Nico, un rating histórico...", comenzó contando Norita.

"Desde ahí empezaron a venir a Paraguay varios argentinos con sus obras de teatro, ya que algunos eran invitados al Baila. Pero ahí empezó a desvirtuarse todo, porque las obras que traían acá no era la misma que se veía en Buenos Aires. Venían con menos bailarines, no tenía el mismo despliegue y la desilusión empezó con la obra que trajo Moria Casán, esa obra tan polémica no tuvo público y la prensa la hizo añicos. Además fue lo de la joya que desapareció y donde ella queda detenida. Ese fue el momento donde el paraguayo se dio cuenta de todo lo que brilla no es oro, lo de la obra de Moria fue un bochorno. Pero por suerte a raíz de todo eso, la situación fue cambiando. Ahora esperamos arte con verdaderos artistas, que sean conocidos en Argentina ya no sirve en Paraguay", resaltó la morocha.





Y luego destacó: "En el último Baila fueron como participantes Silvia Süller, que era novedad por ser polémica, y Hernán Caire, que grande fue la desilusión porque tuvo la menor votación de toda la historia del certamen. El público ahora sabe diferenciar quien tiene talento y quien no, en el caso cuando fue Flavio Mendoza con su aquadance deslumbró a todos y fue ovacionado. Se ganó el cariño del público. Los paraguayos ahora eligen a quien ir a ver y a quién no".

Por último, hizo un breve repaso de su carrera: "Tengo 32 años en televisión, me catapultó el programa de Nico donde yo hacía de asistente, hice teatro con Reina Reech y soy profesora de danza y tengo una cadena de Academias que son las más completas del país. Hoy estoy en un programa de farándula hace seis años, y en la temporada cuando está el Baila, paso a la mesa del jurado, soy la jurado técnica y la más mala se podría decir (risas)".