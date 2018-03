Santiago Bal, de 82 años, fue visto junto a una joven de 24 años, llamada Claudia "Calu" Pulignano y rápidamente desde los medios se instaló a la rubia como la nueva novia del director.

Pero pudimos hablar con él para que nos exprese realmente cuál es el vínculo que tiene: "Estoy muy bien pero no es una situación amorosa como ustedes creen, es una relación donde no juego un papel de novio ni mucho menos, soy muy grande para ella".

"Quiere estar conmigo porque sabe que va a haber una foto o algo. Estudió canto, teatro y no sabe cómo llegar. Supone que estando conmigo va a pasar esto que está pasando".

Santiago enfatizó: "Me da lo mismo si me utiliza, no tengo problema. Si por lo menos sirvo para algo... Aparecen medios sin que yo los cite, el otro día estábamos en el Corralón y aparecieron dos fotógrafos que no sé de dónde son".





"Le di algo para estudiar porque quisiera ver cómo es, me lo va a pasar esta semana. Hay un papel en la película y quiero ver si está para que la recomiende", agregó Santiago en referencia al film "Rumbo al mar", que hará junto a su hijo Federico.





¿Por qué lo hace? "Tengo un lazo afectivo con cualquier persona. Si puedo darle una mano, por qué no hacerlo. Otras no fueron francas, lo buscaron sin ser honestas. El pico me lo doy con un amigo también. Es un encanto pero no soy para ella. No la puedo llevar a bailar, no puedo ir a boliches, ni nada. Ella tiene que salir con chicos de 20 o 30", cerró Bal.