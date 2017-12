Rodrigo Guirao Díaz entre los diez más sexies: "No sigo esas cosas en las redes"

El sitio de citas AdoptáUnChico llevó a cabo la tercera edición del Top 100 de los chicos más deseados para conocer quién es el preferido de las argentinas.

Mirá la lista de los 10 más votados:

1: Nicolás Francella

2: Nicolás Paladini

3: Esteban Lamothe

4: Julián Serrano

5: Juan "Pico" Mónaco

6: Leandro "Chino" Leunis

7: Rodrigo Guirao Diaz

8: Agustin Casanova

9: Nicolás Occhiato

10: Victorio D'Alessandro





PrimiciasYa pudo dialogar con el 7° de la lista, Rodrigo Guirao Díaz y esto nos dijo sobre el ranking que se dio a conocer en las redes: "La verdad que esas cosas no las sigo en las redes, la mayoría ni me entero y sinceramente tampoco me interesan mucho".

Por otro lado, el galán afirmó que se vienen planes para 2018: "El año que viene se van a estrenar dos películas que todavía no tienen fecha y seguro haré algo en TV, pero a partir de enero sabré mejor".

