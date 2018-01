Rocío Robles y Tyago Griffo volvieron a ser "novios"

Tyago Griffo y Rocío Robles estaban oficialmente separados.



Luego de la noticia sobre su ruptura con la bailarina, Tyago fue vinculado con una bella barwoman de Carlos Paz, pero la "información" que había sido difundida por Pronto fue desmentida por Griffo.



A días de aquello, los ex tortolitos volvieron a cruzarse. Sucede que la bailarina y el cantante cerraron un desfile en Villa Carlos Paz, donde ambos se encuentran haciendo temporada de teatro.



En este marco, fue Rocío quien se mostró emocionada cuando habló del tema durante una entrevista con Por si las moscas, programa que se emite por La Once Diez.



"Cuando llegué al desfile me dijeron cuáles eran mis pasadas y el productor me avisó que lo cerraba una pareja de novios y que éramos nosotros dos. Fue fuerte porque fue la primera vez que lo vi después de haber cortado y también fue muy emotivo. Me quedé con una mezcla de sensaciones terrible. Era un desfile importante y estar con él, más aún", relató la exultante morocha.



"Al principio no lo podía creer, no me lo esperaba, me tomó de sorpresa. Nunca estuvo dentro de mis posibilidades no hacerlo. Me dio pena nuestra situación y el momento que estábamos viviendo", relató luego.



"Cruzamos algunas palabras en el escenario y se nos escaparon algunas cosas que quedaron ahí. Trabajamos para la misma productora y compartimos compañeros, cuando me entero que está en algún lugar yo trato de ir para otro", concluyó Rocío.