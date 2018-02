La semana que pasó, Rocío Robles recibió un agradable regalo por parte de su expareja, Tyago Griffo , y esto reavivó los rumores de reconciliación entre el hijo de la Bomba y la bailarina.





La modelo contó cómo se sintió con el obsequio: "La verdad es que desde que cortamos tratamos de no tener contacto porque estando en un lugar chico como Carlos Paz y frecuentando casi los mismos lugares, se hacía muy difícil tomar distancia".





"No seguimos hablando mediante ninguna vía de comunicación ni WhatsApp, ni mensajes de texto, Instagram, Twitter ni nada. El día que recibí las flores no supe de quién eran porque no tenían tarjeta y no era la primera vez que recibía ese tipo de regalos en el camarín", amplió.





Para cerrar, Robles subrayó: "Pedí por favor que averigüen en boletería y había quedado una tarjetita que decía 'ñatita' y me di cuenta que era él porque me decía así, y ahí quedo. Un hermoso gesto de su parte, nada más".