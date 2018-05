Rocío Marengo se encuentra soltera pero "conociendo a alguien" según comentó en "La tribuna de Guido", el ciclo de Guido Kaczka cuando el conductor le consultó.





La modelo reafirmó que no tiene una pareja estable, aunque tampoco está sola...

Embed Una publicación compartida de Rocio Marengo Oficial (@marengorocio) el 1 May, 2018 a las 7:51 PDT

Embed Una publicación compartida de Rocio Marengo Oficial (@marengorocio) el 30 Abr, 2018 a las 6:23 PDT

Para completar, dejó en claro. "Estoy más madura y sé lo que quiero, lo que no quiero, los tratos... Hay cosas que ya no permito. Pero todavía no hay nada formal para contar".





Recordemos que a mediados del año 2016, Marengo estuvo en pareja con Eduardo Fort, hermano del legendario Ricardo, aunque la relación amorosa no prosperó en el tiempo.

"Por ahora, no tengo nada que contar. No estoy en una relación, estoy en un muy buen momento laboral. Estoy conociendo gente, pero tranquila en la parte sentimental", reveló.