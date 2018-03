El sitio PrimiciasYa.com se contactó con Marengo ante la repercusión que tuvo el momento en que el futbolista se sacó la camisa para mostrar sus tríceps y ella estaba al lado.

"En el momento ni me di cuenta. Con Mica y Fabián tengo re buena onda. El programa es para divertirse y nadie en ningún momento piensa en algo para molestar a otro", comentó Rocío.



"Ni se me cruzó por la cabeza otra cosa que no sea jugar y divertirnos. Eso fue. Fuera de cámara tengo la mejor con Mica. Ella en cámara es así con esa personalidad. Nos divertimos al aire y fuera de cámara es copada conmigo. No pasó nada, todo buena onda".





"Desde mi lado era con buena onda, en ningún momento pensé en tocarlo con otras ganas que no sean de jugar", finalizó.