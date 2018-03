Meses atrás, el Rifle Varela y Esmeralda Mitre coincidieron en el living de "Debo decir", el ciclo que conduce Luis Novaresio para América TV.





Desde allí, comenzaron a surgir rumores de romance entre ambos, que se fueron acrecentando con el correr de las semanas.





Este medio tuvo la oportunidad de dialogar con el periodista y comunicador, ex TN, que nos contó: "Creo que Esmeralda lo dijo y yo también, es claro. Nos conocemos desde antes por amigos en común. Ella me ayudó mucho y me acompañó cuando me fui del canal".





"Pero no es verdad lo del romance y es obvio que nos vamos a seguir viendo, pero eso no significa que estemos saliendo. Gracias por preguntar y no poner cualquier cosa", concluyó Varela.





Por el momento, Esmeralda no se manifestó al respecto, aunque se sabe que está transcurriendo el duelo de su separación con Darío Lopérfido, el exministro de Cultura de la Ciudad.