Para Lin-Manuel Miranda, Ricky Martin siempre ha sido una inspiración. El jueves por la noche el dramaturgo tuvo la oportunidad demostrárselo al entregarle un premio de la Hispanic Federation por su reciente labor humanitaria en Puerto Rico.





"Cuando pasó María, él fue el primero con aviones en la isla y el trabajo que ha hecho ha sido increíble", dijo Miranda a The Associated Press en la alfombra roja de la gala, celebrada en el Museo de Historia Natural de Nueva York.





"Ricky Martin siempre ha sido inspirador, pero ahora es inspirador de muchas maneras", agregó el creador del megaéxito de Broadway "Hamilton", que calificó al cantante de "superestrella" desde sus inicios cuando niño con el grupo Menudo.





Martin, de 46 años, llegó a la ceremonia acompañado por su esposo, el artista visual sirio Jwan Yosef. Sonrió ante las cámaras y dijo a los periodistas que estaba muy agradecido por el premio, pero no hizo más declaraciones.





Miranda, por su parte, destacó que el objetivo de la multitudinaria gala benéfica "Rising Stronger" de la Hispanic Federation, una organización que trabaja a favor de los hispanos de Estados Unidos, es recaudar fondos que ayudarán a Puerto Rico.





"Hemos logrado recaudar hasta ahora 30 millones de dólares, pero eso no es nada en comparación con lo que necesita la isla", dijo el artista neoyorquino de origen puertorriqueño a la AP. "Y de verdad, vamos a tener desastres naturales, vamos a tener desastres producidos por el hombre, como el apagón de ayer, y tenemos que continuar apoyando a Puerto Rico cueste lo que cueste".





Puerto Rico sufrió un masivo apagón el miércoles que fue ocasionado por una excavadora que golpeó accidentalmente una línea de transmisión. Fue la primera vez que hubo un apagón en toda la isla desde que huracán del 20 de septiembre arrasó con un 75% del tendido eléctrico.





Martin y Miranda han protagonizado musicales en Broadway _ Miranda estelarizó además de "Hamilton" "In The Heights", también de su autoría. Cuando se le preguntó si consideraría compartir las tablas con el cantante, no lo dudó.





"Me encantaría. Yo lo vi en 'Les Miserables', yo le vi en 'Evita', yo soy súper fan de él", dijo en referencia a los espectáculos en los que el homenajeado ha trabajado. "¿Quién le va a decir que no a Ricky Martin?", agregó con una sonrisa.





El premio a Martin también fue en reconocimiento a sus esfuerzos para frenar el tráfico humano. La Fundación Ricky Martin, que el superastro preside, ha colaborado con varios grupos para concienciar sobre el problema. El cantante ha hablado ante el Congreso estadounidense y la ONU sobre este flagelo.





Entre sus últimos trabajos como artista están el sencillo "Fiebre", con el dúo Wisin y Yandel, y su actuación en la serie televisiva "The Assassination of Gianni Versace" como Antonio D'Amico, pareja del diseñador de modas al momento de su muerte.