Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





René Bertrand dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y fundamentó la decisión de excluir a Lorena Paola del elenco de la obra "Clavado en París", teatro Zorba, de Villa Carlos Paz .





La tirante relación del resto elenco con Paola fue el detonante: "Lo que pasó es lo que está circulando. La relación entre ella y sus compañeras ya era insostenible", relató Bertrand.





"No lo pudo, supo o quiso acomodar y la terminó de quebrar la noche en la que en plena función un comentario falaz y malicioso de su parte terminó con gritos e insultos y con Belén que está embarazada y que nada tenia que ver en el conflicto, descompuesta y angustiada", fundamentó el director de la pieza.





Y cerró: "Ese fue mi límite. Después, enumerar uno por uno las cosas o actitudes que fue teniendo hasta llegar a esta locura me parece hacer leña del árbol caído. ¡Y no quiero! Lo que quiero aclarar es que no hubo ninguna reunión ni Lorena tampoco pidió disculpas a sus compañeras en ningún momento.".