Reese Witherspoon confesó que sufrió maltrato

La actriz Reese Witherspoon ha hablado en una íntima entrevista con Oprah Winfrey sobre una relación tóxica que tuvo hace años, en la que sufrió abuso psicológico y verbal por parte de su pareja.





La intérprete, de 41 años, ha confesado que tomar la decisión de dejar a esa persona fue una de las cosas más inteligentes que ha hecho en su vida y le permitió tener más seguridad y confianza en sí misma.





"Era una cuestión profunda y yo era muy joven. No podría ser la persona que soy hoy si no lo hubiese hecho. El hecho de que yo me parara para enfrentarme por mí misma a esto cambió mi manera de ser", ha relatado la actriz.





Según contó la ganadora de un Oscar por En la cuerda floja, hubo un momento clave que hizo que abandonara a quien era su novio entonces. "Había una línea en la arena y la cruzó, mi cerebro hizo un clic y aunque sabía que iba a ser difícil, ya no podía seguir adelante", explicó.





"Dejar atrás esas situaciones no es fácil porque vienen acompañadas de dudas internas, especialmente cuando alguien daña tu autoestima. La gente que me conocía en ese momento me decía: 'Eres una persona totalmente diferente'. No tenía autoestima, ¿sabes? Y soy una persona muy diferente ahora. Esta es una de las razones por las cuales me puedo poner de pie y decir 'sí, soy ambiciosa porque antes alguien trató de quitarme esa ambición", añade en la entrevista.





Aunque la actriz no ha revelado el nombre de la pareja en cuestión, la única relación antigua que se le conoce es la que mantuvo con su exmarido, el también actor Ryan Phillippe, con quien se casó en 1999, cuando tenía 23 años, y de quien se divorció en 2007 después de casi una década de relación y dos hijos en común.





Desde hace unos meses el protagonista de la serie Shooter está en el punto de mira de muchos después de que el pasado septiembre fuera denunciado por su exnovia, quien le acusó de haberla golpeado y tirado por las escaleras tras una fuerte discusión. Algo que el actor ha negado.