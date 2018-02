Reconciliados

l amor es así. Tiene eso vaivenes emocionales que te ponen en distintos estados. Sucede que para Laurita Fernández y Federico Bal la cosa es mucho más difícil porque ambos trabajan en el medio y su historia de amor genera un interés especial.

Todo venía bien hasta que se filtró un rumor de romance o amorío paralelo entre el hijo de Carmen Barbieri y una bailarina de la obra "Magnífica". Siendo que Laurita está en Buenos Aires con su programa en radio "Vale" y su ciclo "Combate" en El Nueve, la crisis fue inevitable.

Pasaron las semanas, el agua del río pasó debajo del puente y hoy los chicos ya dieron muestras de reconciliación. Ángel de Brito fue el primer periodista en contarlo y lo hizo a través de este tweet.

El resultado (¡para muchos esperado!) es consecuencia de la negativa que hubo por parte de Fede y de la bailarina que todos señalaron como tercera en discordia, Becky Vázquez.

Instalado el rumor, Primiciasya.com pudo dialogar con Becky quien gentilmente dijo al respecto: "No tengo nada que ver con este tema. A Fede lo conozco hace años porque empecé a trabajar en revista con Carmen cuando él empezó a trabajar también y es una relación de compañeros y de amistad se podría decir, pero no hay nada más que eso".

"Yo no tengo nada que ver entre ellos. Hace mucho tiempo que trabajo en ese ambiente y nunca tuve un problema con nadie. No me interesa tampoco estar involucrada en nada que no tenga que ver con mi trabajo y labor en Magnífica. La verdad es que no sé por qué se me involucró en esto, capaz tengas que ver porque Fede se relaciona más conmigo, charlamos siempre y compartimos algunos cuadros musicales", destacó Becky.