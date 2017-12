Raphael habló de sus problemas de salud tras la suspensión de un concierto en Las Palmas ( España ) la semana pasada. "Me han matado muchas veces y es increíble que sigan sin contrastar la información. Yo he tenido un resfriado de siete días y aunque se puede cantar resfriado los tres del medio son los más complicados y me vi obligado a cancelar el concierto de Las Palmas", dijo el cantante en una entrevista a Toni Garrido en el programa de la Cadena Ser Hoy por Hoy.





Y ha añadido: "Fui al ensayo y cancelé porque considero que el público se merece algo mejor que lo que podía dar. Volveré".





Raphael ya ha confirmado que se reencontrará con su público canario el próximo jueves 14 y demostrando que se encuentra en plena forma. Además, el fin de semana cumplirá con su cita en Girona y el 21 de diciembre en el Wizink Center de Madrid, antes de poner rumbo a Latinoamérica después de las Navidades.





Esta suspensión provocó un "jaleo de teléfonos y correos electrónicos" según sus palabras.

Sin embargo, Raphael está dispuesto a seguir con su música durante mucho tiempo. "Sigo loco por cantar y voy cumpliendo años pero mi voz sigue ahí, por lo que aún puedo resistir. Canto porque me gusta y salgo a un escenario porque me enloquece, eso y mi familia es lo que ocupa mi vida", asegura y añade: "Disfruto mucho, pero sufro mucho el día que no estoy bien".





"Sigo aprendiendo y eso ha hecho que mi carrera sea tan larga, he ido a muchos espectáculos a aprender lo que no se debe a hacer, porque yo no copio pero yo aprendo de lo que no se puede hacer", explica el artista sobre la clave de su eterno y zanja: "Siempre he hecho lo que me ha dado la gana, pero admito muchos consejos y la opinión de mi hijo Manuel es muy especial". Manuel Martos es un alto ejecutivo de Universal y actualmente trabaja como jurado de Operación Triunfo.