Qué dijo Luis Ventura sobre la posibilidad de volver a "Intrusos"

Luego de que Jorge Rial informara en sus redes sociales que se ausentará de "Intrusos" porque se tomará licencia, el conductor decidió explicar bien el motivo de decisión mediante un video que grabó y subió a su cuenta de Instagram.





"Estoy recién llegado de unas vacaciones y a su vez, comenzando una licencia porque me voy a tomar unos meses, unos días de tranquilidad. A veces, uno se da cuenta que necesita momentos para acomodar su vida y sus cosas, para pararse y mirar hacia adelante y hacia atrás", comenzó contando Jorge.





Y profundizó: "Soy uno de los pocos conductores que nunca dejó su programa. Todos se tomaron años sabáticos o volvieron a mitad de año. En cambio, en Intrusos nunca sucedió".





En cuanto a su relación con More, quien fue dada de alta este jueves, manifestó: "Está todo mucho mejor con mi hija Morena".





Lo cierto es que, tal como contó el portal Primicias Ya, Moria Casán seguirá conduciendo el ciclo hasta el viernes 10 de agosto. Desde el lunes 13, un hombre se volvería a poner al frente del programa de espectáculos de América: uno de ellos podría ser Carlos Monti, con quien el canal sí se había contactado para que esté al frente de Intrusos por algunas emisiones, debido al viaje de Rial a los Estados Unidos.





El otro nombre que por estas horas analizan los directivos del canal sería el de Luis Ventura, quien formó parte de la primera camada del exitoso programa. En diálogo con PrimiciasYa.com, el periodista señaló: "No sé nada de nada y no voy a hablar ni opinar de temas que no son míos. Yo soy Luis... El canal me da trabajo y trato de cumplirlo lo mejor posible".