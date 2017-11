Puro biri biri la pelea entre Gladys La Bomba Tucumana y Flor Vigna

Galdys La Bomba Tucumana le apuntó a Flor Vigna y dijo que la rubia no tenía "luz propia" en medio de la pista de " ShowMatch ".





"Y, más o menos, no me saluda. Pienso que hay gente que tiene luz propia y ella no la tiene", comentó la cantante tropical.





¡TENSION! La Bomba Tucumana DISPARO contra FLOR VIGNA: "No esta iluminada"



Vigna se refirió a estos dichos de La Bomba y contó que charló con ella en privado.





"Cuando terminó el programa hablé con ella en persona y me dijo que era un chascarrillo que ella hacía para estar presente y eso. Y yo le dije que no había problema siempre que sea con respeto, que obviamente teníamos opiniones diferentes".





"Lo que le dije a Marcelo es que estamos en un certamen que obviamente todos van a opinar y está bien, pero que si todos nos importa demasiado de lo que dice el qué dirán y no nos ocupábamos de nosotros, vamos a ir al muere seguro", cerró Vigna.