Problema judicial

El ciclo de Pampita, sin que la modelo estuviese presente, se despidió ayer de la pantalla de Telefe. Y los escándalos continúan.







La expanelista del programa, Barbie Simons , comenzará una etapa litigiosa con Kuarzo porque la empresa productora le mandó una carta documento por incumplimiento de contrato.





Resulta que la rubia no quiso presentarse al programa tras enterarse que Sol Pérez conduciría "Pampita Online" el lunes de la semana pasada y luego se la vio firmando contrato con "Laflia", la empresa de Marcelo Tinelli , para sumarse al ciclo "Hay que ver".





"La Carta Documento ya fue enviada y le estará llegando a su domicilio en las próximas horas", le confirmaron desde la productora Kuarzo a PrimiciasYa.com luego de que ella negó haber recibido alguna notificación.

Según contó el último fin de semana en el programa de Mirtha Legrand, su decisión se vio influenciada no solo por el alejamiento de su amiga, sino también por cierto "destrato" de parte una productora del ciclo.





"Fue una decisión que tarde o temprano quería tomar. Caro me dijo que la bancara para que no se hiciera más ruido al respecto, pero no me sentí a gusto y resigné muchas cosas, entrevistas y viajes para mi programa de C5N . Sentí que mi trabajo no fue valorado por una productora en particular, hubo situaciones de mucha incomodidad. Soy profesional, no voy a decir el nombre", señaló Barbie.





También aprovechó el momento para desmentir que la renuncia haya sido por Sol. "Con ella no me llevaba mal, me parece una chica hermosa y que tiene un futuro maravilloso. En ningún momento pensé que me iban a poner a mi enfrente de la conducción, pero sí que iban a llamar a una figura que esté a la altura de Pampita, porque es una estrella".