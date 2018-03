Priscila Crivocapich: "Para mí fue como una grata sorpresa, ¡es loco!"

Jaime Lorente López, el galán de "La casa de papel", habló el jueves en el programa "Confrontados", Canal 9, en una divertida nota.





Curiosamente luego de la charla, el actor comenzó a seguir en Instagram a Priscila Crivocapich, la bella panelista del ciclo.

La modelo explicó sobre este curioso episodio virtual: "Era fana de La casa de papel desde antes de todo este furor. Ya me encantaba y él me encantaba y lo empecé a seguir en Instagram. Después vimos que él seguía a Laurita Fernández y Jimena Barón, con Carla Conte empezamos a insistir por Instagram para que nos siga a nosotras. Sin creer que iba a ser efecto, tiene 800 mil seguidores", comentó Priscila.





Embed Te regalo mi corazón ❤️ Una publicación compartida de Priscila Crivocapich (@priscilacrivocapich) el Feb 28, 2018 at 12:50 PST



Y cerró: "Le hicimos un móvil en el programa, llegué a hablar con él y después me di cuenta que me estaba siguiendo. Para mí fue como una grata sorpresa, es loco. La gente le da mucha importancia al tema de los likes y quien sigue a cada uno. Si me van a vincular a cada chico que sigo, por Dios, ¡Estoy al horno! Es divertido, para eso sirven las redes para acercar gente de todo el mundo y pasen estas cosas, que el chico que te gusta te siga en Instagram, no lo puedo creer".