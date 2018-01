Antonio Gasalla opinó sobre las numerosas denuncias de abuso que efectuaron varias actrices contra sus colegas: "Cuando se dedican a hablar de que un tipo acosó a alguien, salen 50.000 acosadores desde el año 20 hasta ahora", señaló en "Polino Auténtico" por Radio Mitre.





Al ser consultado por este tema, el humorista fue muy contundente al decir que las denuncias por acoso son parte de una "moda" y consideró que, durante los últimos 50 años, sólo le han pasado cosas a las mujeres del ámbito del entretenimiento.







"Acá se pone de moda que hay mujeres acosadas y ustedes, el periodismo, muestran por día 50 mujeres acosadas. Me parece que la prensa escarba en una olla y va sacando lo que encuentra", indicó.

"Nosotros nunca subimos todos los escalones de la escalera. Yo que viajo mucho veo cómo se trata a la mujer en Estados Unidos y Europa. Las mujeres no tienen que pedir respeto, se lo tienen que ganar", agregó.





Gasalla hizo decenas de espectáculos donde las mujeres aparecían con muy poca ropa y eran objeto. "Las revistas se llenan de mujeres en bolas, las obras de teatro se llenan de mujeres en bolas, mientras las mujeres no digan: 'no me pongo esa tanga tan chica', van a seguir. Lo que pasa es que a las mujeres les gusta que las vean en bolas pero no les gusta que digan algo de ellas", fue el análisis que hizo respecto a lo que muchos señalan de un humor que cosifica a la mujer.





Respecto a su trabajo, Gasalla mencionó que no tiene que agredir verbalmente a nadie para que la gente se divierta y destacó que, a pesar de que "el ego es muy grande en esta profesión", a él lo único que le gusta es actuar y que la gente se divierta.