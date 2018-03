Anamá Ferreira

Andy Kusnetzoff

Mientras en el programa "PH, Podemos Hablar", se generaba un debate sobre las denuncias de acoso y maltrato que se están haciendo públicas, la exmodelodecidió utilizar Twitter como plataforma para dirigirse al conductor del ciclo,, a quien acusó de haberle hecho bullying durante mucho tiempo, cuando él se desempeñaba como movilero de Caiga quien caiga.

"Has levantado ahora una bandera y te quería recordar que me hacías BULLYING durante años cuando hacía CQC y gracias a vos no me llamarán más para hacer TV porque vos me pusiste el monte sobre mi manera de hablar eras el canchero de CQC #PHPodemosHablar (sic)", indicó Anamá entre otros mensajes que escribió.

Luego, en diálogo con PrimiciasYa.com, Ferreira detalló: "Ahora lo veo a él que está en contra del bullying, a favor del feminismo... Pero me gustaría que se acuerdo de sus tiempos. Que se fije en cuánto daño hizo. Yo no le tengo bronca y nada de eso, pero debería hacer un mea culpa. Se olvidaron del mal que hacían. Yo tengo mucho humor, pero cuando se hace daño no. Él se hizo famoso burlándose de la gente y me gustaría que recapacite. Yo iría a su programa, pero no creo que me invite. Ellos invitan a la gente cool, a lo que está de moda".

Y en la tarde del domingo, Andy le respondió a la exmodelo con una extensa carta a través de Twitter donde le pidió disculpas.

Querida @AnamaFerreira :

Arranco con "querida" porque desde que nos conocimos sentí simpatía por vos, cariño por tu forma de ser y por tener siempre linda energía.

Me quedé sorprendido con tu mensaje de ayer, pero lejos de evitarlo o querer subestimarlo me dieron ganas de escribirte. Pero lo primero, y muy importante, es aclarar que el tema Beatriz Salomòn - Cuatro Cabezas no tiene nada que ver conmigo. Eso fue otro programa (se llamaba Punto Doc) de esa productora, del cual nunca participé y encima ni siquiera estaba ya en la empresa en esos años y que además he considerado siempre un episodio repudiable.

Respecto al Bullying, que como digo siempre en la radio es algo duro y desagradable, me gustaría aclarar que esas notas eran parte de un estilo de notas humorísticas que hacíamos con reconocidas figuras del mundo del espectáculo, como vos, siempre con el aval del entrevistado (no cámaras ocultas) y que sucedieron hace 25 años aproximadamente en CQC.

He contado ya algunas veces en los últimos años que ese personaje canchero solo representaba una parte de mi personalidad en esos años (veintipico), y que servía como escudo para contar cosas feas de la política de esos tiempos (menemismo), así como colarme en los Oscars o para acceder a personajes como Fidel Castro o Bill Clinton. En el ámbito local siempre sentí que nos reíamos CON los entrevistados y no de ellos.

Pero con vos era aún más especial. Cómo alguna vez te conté creo que la conexión había sido fruto de la identificación. Como vos sabes mi familia se tuvo que exiliar en 1977 y mi destino fue justamente Brasil. Tuve que entrar a primer grado en una escuela de Rio y aprender a leer y escribir sin hablar el idioma. ¿Como no te voy a entender?

Volviendo a aquellas notas, siempre entendí que aquello era complicidad, sobre todo con tu siempre buen sentido del humor. Pero este adulto de 47 años puede entender perfectamente otro punto de vista, y comprender que si en ese momento a vos te afectó y en ninguna de las notas me lo pudiste decir, debo tomar el reclamo hoy.

Hace mucho tiempo que no soy ese rubio de 24 años, pero el adulto que soy ahora te pide DISCULPAS . No importa que hayan pasado dos décadas, ni que en el momento no registrè que ese humor te haría mal. Como vengo diciendo públicamente, siempre es válido manifestar un dolor.

Escribiste por Twitter, tengo que responderte en las redes, pero va aquí mi invitación a tomar un café y hablarlo en privado; o a hacerlo en el programa de radio o en la tele, donde consideres que la reparación sea más sanadora.

besos, Andy

Tras leer las disculpas de Andy, Anamá se las aceptó y también escribió una carta para dar por cerrado del tema: