Pico Mónaco votó en una encuesta si se había separado de Pampita

Los rumores que rodean la relación de Carolina "Pampita" Ardohain y Juan "Pico" Mónaco hablan de separación.

Lo cierto es que en medio del silencio público, el ex tenista rompió el silencio en una encuesta de Instagram en donde, insólitamente, votó si estaba separado o no."¿Están separados par vos?", se preguntó un periodista en Instagram. Y ante las dos opciones planteadas, "sí" o "no", el propio Pico votó por "no".

Él hace unas semanas viajó al Mundial de Rusia donde se encontró con la modelo y luego ella eligió otro destino europeo para seguir con sus vacaciones.