Pico Mónaco defendió a Pampita: "Es súper profesional"

Juan "Pico" Mónaco bancó a su novia Pampita ante los comentarios que se generaron luego del escándalo con Jey Mammon al aire en su programa.





"No creo que haya sido una semana complicada. Le fue bien, tuvo mucho rating, hay que mirar el lado positivo de las cosas y no engancharse tanto en cosas que suceden espontáneamente, no suceden siempre", comentó el ex tenista en "Los Ángeles de la mañana".





"Ella sabe ponerle un límite a las cosas: terminó el programa, hizo su descargo y no habló nunca más del tema. Y yo creo que no va a hablar nunca más del tema, es por ahí más lo que se habla en los programas", agregó.





"Es súper profesional en lo que hace, hace su laburo y muchas veces tenés que seguir el reglamento que te manda la producción. Tenés que seguir un formato de reglas y el programa vira para un lado, va para el otro y tenés que ir cambiando", añadió Pico, bancando lo que hace su pareja al aire.





Y cerró: "Puede ser que por ahí alguien no se sienta tan cómodo, son cosas que pueden pasar en la televisión, pero de ahí a que se arme un problema por todo eso creo que tiene un tiempo de caducidad, va a durar lo que tenga que durar. Un día de problema, dos días de problema, ya mañana pasa otra cosa y hablan de otra cosa".





