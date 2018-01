Roberto Pettinato aún recibe los coletazos que generaron sus polémicos dichos sobre el acoso, y las denuncias públicas de mujeres que trabajaron con él.





Y si bien el conductor ya había aclarado sus dichos, redobló la apuesta, y además se refirió a las acusaciones de sus excompañeras de trabajo. "Yo dije acoso pero estaba hablando del tipo que encara. Y si la mujer le decía que no de entrada entonces el tipo agarra y se va. Fue muy inocente de mi parte", aseguró en una comunicación telefónica con Ángel de Brito.





Luego, Petti habló de las experiencias que relataron Fiorella Sargenti, Señorita Bimbo y Mariana de Iraola. "Si preguntás en la Rock & Pop de las chicas que hablaron te das cuenta que se sorprendieron tanto como yo. Nos divertíamos, yo sé que no soy un tipo que hace un chistecito y te tira un papelito, pero tampoco te muerdo el cuello... Ojalá las mujeres tomen el mundo de una vez, se pongan super guerreras amazonas, liquiden a todos los hombres y tomen sus puestos", expresó en LAM.





"Estoy muy triste y me da mucha pena ver en la sociedad en la que terminé viviendo y en la que veo que me voy a morir, con tipos masacrando minas, cagándolas s a palos, pegándoles tiros en la cabeza", expresó el conductor, para luego criticar a algunos grupos feministas: "La Gestapo feminista no está logrando la unión de la sociedad en pos de un objetivo, que es que a las mujeres no las maten como si fueran perros. Están logrando que la gente se asuste y se separe del tema para no meterse en quilombos. Están logrando un efecto contrario que solo le sirve a ellas".