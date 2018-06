Carmen Barbieri pasó como invitada por ciclo radial de Matías Martin en FM Metro y, aunque la capocómica no tuvo intenciones de incomodar a su hijo, relatando historias súper privadas sobre el desarrollo peneano de Federico Bal, en su más tierna infancia, la actriz incurrió en algunas indiscreciones irreparables.

Todo comenzó cuando Matías le recordó, a Carmen, la vez que su madre, Anita Caputo, participó en una charla radial y le comentó al conductor, lo "bien dotado" que estaba Federico. "Ah, ¿es dotado? Yo no sabía que Fede era dotado", disparó ella.



"Cuando era chiquito teníamos un problema, pensábamos que no tenía sexo... no tenía nada. A los nenes algo les cuelga. Mi mamá decía: 'Este chico tiene un problema'. Siguió creciendo y tenía un botón", arrancó a contar Carmen, a todo humor.

"No, no es verdad, ¿Dijo eso mi mamá? Teníamos un problema con mi mamá, porque ella decía 'este chico no tiene sexo, es como las muñecas'. No tenía nada. Yo te estoy contando la verdad. No tenía nada y mi mamá decía 'este chico tiene un problema, hay que hacerlo ver, tiene un botón' y yo le decía que era chiquito", continuó.

A pesar de todo, Carmen dijo que finalmente, un día comenzó a notarse un "cambio": "Después siguió creciendo y seguía teniendo un botón, pero un día apareció una fábrica de botones, de golpe. En su momento fuimos al médico, fue algo serio, algo pasaba", concluyó. La capacidad de perdón de Federico deberá ser inmensa.