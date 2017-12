Paula Trapani contó por qué estuvo varios años alejada de la televisión

"Sentí la adversidad y la agresividad del medio", expresó la periodista y actual conductora de A24 .



Y reflexionó sobre esa decisión: "Hay días que me arrepiento de haber dejado el noticiero. Lo que a mi me pasó que se me había vuelto una rutina conducir el noticiero del mediodía. No hacia más que leer. Necesitaba nuevos desafíos. Me gusta la adrenalina y me gustó cambiar".





"Que te vean linda te abre puertas y está buenísimo, lo importante es mantenerte, pero te ayuda", contó Paula sobre su imagen.