El próximo domingo a las 22:30, Gastón y Hernán disputarán la gran final de "Bake Off Argentina", el reality gastronómico de pastelería de Telefe que es conducido por Paula Chaves





En el camino quedó Elsa, la ama de casa de 66 años, candidata sentimental del ciclo. Así lo dictaminó el jurado compuesto por los expertos Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar.

"Sólo queda un desafío y dos participantes", dijo Paula, anticipando la gran final que el próximo domingo 24 dictaminará qué torta, si la de Hernán o la de Gastón, vale 500 mil pesos.





El programa se estrenó el 7 de abril y logró un rating de 12.8 puntos y gran repercusión en redes sociales. La ex conductora de El Trece (Este es el show) tuvo un auspicioso desembarco en el canal de las pelotas. Con el correr de las semanas, las mediciones fueron subiendo hasta llegar a promedios de 15 y 16 puntos, con picos de 18.

Este grupo es lo mas y todos los que hacen #bakeoffargentina @telefe @turner



Chaves habló sobre cómo vivió esta experiencia: "Fue un programa tan lindo hacer y estoy súper agradecida que hayan pensado en mí. Fue inimaginable todo lo que se generó con la gente, con el rating. Yo no soy mucho de fijarme en el rating, pero la verdad lo que pasa con 'Bake Off' ya trasciende las expectativas que teníamos para el programa. Que a las 12 de la noche en un corte esté midiendo 13 o 14 puntos, es una bendición para la tele de hoy en día".





Y luego contó: "El otro día fui a comprar algo y un vendedor me dijo que el programa los había unido como familia, porque capaz estaban la noche del domingo leyendo un libro o haciendo otras actividades por separado, y el programa los unió como familia. Es muy lindo lo que produce Bake Off. O vienen chiquitos de 4 o 5 años y me dicen la típica frase, 'preparados, listos y a hornear', no me había pasado nunca antes con otro trabajo".

Muchas emociones... nerviosss... fueron grandes momentos vividos en la carpa de #bakeoffargentina ... solo queda saber quien es el Ganador... ultimo desafio y conoceremos al Mejor Pastelero Amateur del pais... @telefe ... Gracias por la compañía ...♥️







"Fue una apuesta muy fuerte para mí cambiarme de canal y dejar Ideas del Sur, que me fui súper agradecida y en muy buenos términos. Los quiero mucho a todos y sigo en contacto con todos. Y también estoy agradecida con Telefe porque fue muy lindo el recibimiento que tuve. Depositaron mucha confianza en mí al ponerme en un formato exitoso en todo el mundo y que probaba por primera vez en nuestro país. También poder ir después de Marley , con los años de trayectoria que tiene él en el canal, fue una experiencia muy linda. Tengo contrato de un año en el canal, así que hasta diciembre seguiré trabajando con ellos. Ojalá haya una segunda edición del programa, duro tan poco que ya lo extraño", remarcó Paula.





Y por último, sobre la gran final, dijo: "Quedaron dos excelentes pasteleros y está para cualquiera de los dos. Se va vivir un programa muy emocionante y lo estoy disfrutando a pleno desde ya. Estoy muy ansiosa de que llegue ese día".