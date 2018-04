"Éramos amigas y no sé por qué se fue desgastando la relación". Con esa corta pero concreta frase, Valeria Lynch dejaba al descubierto hace unos meses el quiebre que había sufrido en su vínculo con Patricia Sosa





Lo cierto es que Sosa, en una entrevista al periodista Mauro Calvagna de Canal 26, aseguró: "No tengo nada que perdonarle a Valeria, no soy quién para perdonar. En todo caso sería disculpar..."





Y agregó: "Todavía nos debemos un café. No creo eso de encontrarse y saludarse en eventos sociales cuando hay algo que tenemos que hablar. Valeria es mi amiga y que estemos un poco distanciadas, no significa que no la quiera".





"La quiero muchísimo a Valeria, por eso nos debemos un café. Por otro lado ella no está en el WhatsApp de las elegidas, porque ella no viene a las comidas. Es una persona muy ocupada e igual yo no armé ese grupo", remarcó Patricia.