¿Pampita le pegó?

Jey Mammón estuvo este domingo en el programa de Mirtha Legrand y volvió a referirse al cruce que tuvo con Pampita, cuando fue invitado a su programa.





"Me pasó lo que se vio me pasó. Igual, me gustaría echar un manto de piedad a lo que sucedió", dijo Jey. Enseguida, Flavio Mendoza, que también estaba como invitado, le lanzó: "¿Es verdad que te pegó?".





El humorista lo negó rotúndamente. "No, no. Pampita ni me pegó ni es capaz de hacerlo", afirmó.





"En el momento me pasó lo que me pasó. A mí, no me molesta que me hagan esperar, ni que me llamen con otro nombre", aclaró Mammón. "Vos me llamás Mammon, no Mammón", le tiró a Mirtha en broma.





"Tuve un sincericidio, pero le deseo lo mejor", finalizó Jey. ¡Mirá el video!