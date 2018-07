"Pampita es muy intensa"

Hace meses que Pampita está en el ojo de la tormenta. Tanto por los rumores de separación de Pico Mónaco como el levantamiento de su programa en Telefé por bajo rating.

Pancho Dotto, que fue su primer representante, se sumó al escándalo y opinó sobre la modelo. "Es una chica muy intensa y está todo el tiempo pensando en su laburo. De hecho, el año pasado, se bancó ShowMatch hasta último momento con problemas de pago y todo lo que la gente sabe".

"Tiene un temperamento muy fuerte que la destaca y por eso es una figura y lo va a seguir siendo... es una profesional ciento por ciento", detalló en Bien Arriba por Radio 10.

Además criticó la manera en que Pampita abandonó abruptamente su programa: "Debe haber algún motivo que ni Barbie Simons ni toda la gente que ella llevó a trabajar a su programa por amistad y no por profesionalismo tienen la menor idea. A mí jamás se me hubiera ocurrido renunciar... pero creo que ella tiene toda la polenta para seguir adelante y dar vuelta esta página. Capaz que ella intentó por todos los medios no llegar a esta situación y no pudo. Tampoco si me vienen a acosar con el teléfono voy a decir una mala palabra para que ella llegue a esa situación al aire es porque tiene que estar realmente pasada de rosca".

Sobre su relación con Pico Mónaco, Dotto reflexionó: "Es muy apasionada no solamente en el trabajo sino cuando está con alguien. Ella se juega mucho con sus sentimientos y pudo haber influido Pico".