Carolina " Pampita " Ardohain habló en el ciclo "Agarrate Catalina" que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez y se refirió a las críticas que recibió por su rol de animadora en el ciclo por Telefe.





"La verdad es que a favor no hubo tanto. No sé si entre colegas nos tenemos que tratar así porque me parece que está bueno que alguien nuevo empiece un camino, y me sorprendió un poco el recibimiento. En muchos programas hablaban de cosas sin haber visto Pampita Online entero", expresó la modelo.





"Nosotros sabemos cómo es la televisión y que si no superamos las expectativas, nos pueden cambiar de horario. El programa se va a modificando todos los días y estamos tratando de cuidarlo. Hemos tenido días muy buenos", agregó.

Embed @ayresoficial Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial) el 27 Abr, 2018 a las 4:27 PDT



Y argumentó: "La repercusión depende de la mala intención del otro lado. La primera semana hubo re mala intención de todos los colegas. Es mi primer programa, son mis primeros días y no me dieron ni la oportunidad de que la gente me empiece a conocer, siento que no me lo merecía".





"Hace 19 años que trabajo en la tele. Empecé de notera, trabajé en cable, trabajé de jurado de miles de cosas, y no me parece recibir a un colega de esa manera. Todos tuvieron una primera oportunidad en la tele y si fuéramos a los archivos, me encantaría ver los primeros programas de todo el mundo. No sé si uno empieza desde el primer día siendo el mejor en lo que hace", cerró picante.