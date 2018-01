Pamela Sosa aclaró cuál es el vínculo que la une a Daniel Osvaldo, expareja de Jimena Barón





osvaldo.jpg



"No quiero que me relación con Osvaldo porque no tuve nada. Ninguna otra relación más que una amistad. En esta amistad me confesó determinadas cosas que a mí me dieron pena. Creo que de alguna manera el medio fue injusto con él en muchas cosas que se dijeron", comentó Sosa.





Embed Una publicación compartida por PAME SOSA (@pamelasosaok) el Ene 5, 2018 at 8:20 PST



Y aclaró: "Soy amiga de él y creo que abrí un poco de más la boca y no tenía que contar demasiados detalles. Pero bueno ya está, lo conté. Lo hice un poco defendiendo la imagen de él, simplemente eso".





"Quiero que quede en claro que no tengo ningún romance con él. Fue una amistad y nos conocimos hace un par de meses. Compartimos momentos con amigos en común y me contó varias cosas. Nada más que eso", finalizó la modelo.