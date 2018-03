Julia Mengolini lanzó algunos mensajes en Twitter contra Nicolás Repetto luego de la polémica pregunta del conductor a la chica que sufrió un caso de exhibicionismo en el subte.





Embed Para conducir un noticiero que se llame “El noticiero de la gente”, empezá por conocer los horarios del subte (y los consensos de la época), Repetto. — Julia Mengolini (@juliamengo) 1 de marzo de 2018



Embed Repetto no la pifia nunca, eh? Siempre siempre un forro. Hay que rescatar la coherencia. — Julia Mengolini (@juliamengo) 28 de febrero de 2018



Julia fundamentó sus mensajes en la red social: "Repetto me parece que es el típico personaje noventoso que fue joven y canchero en los 90 y que en la actualidad se evidencia que pasó a ser un viejo medio facho, ¿no? Muy alejado de la gente y me parece que se le nota el hecho de haber vivido casi la mitad de su vida en Punta del Este".





"Lo paradójico es que esté conduciendo un noticiero que se llama El noticiero de la gente. Me parece que no hay nada menos gente que estar poniendo el ejemplo de que si vos caminas por la calle con un Rolex de oro o no saberse los horarios del subte", añadió la periodista.





"El sentido común de Repetto está siempre a la derecha, en eso hay que reconocerle la coherencia. Se puso un pasamontañas para entrevistar a un mapuche, después dijo que los varones también eran acosados, esto lo dijo hace un tiempito nomás, y lo último el famoso: ¿qué tenías puesto? Evidenciando que además que no tiene sentido de los consensos de su propia época. Esto ni Feinmann lo pregunta".





"El problema de Repetto no es que solamente está a la derecha sino que además no tiene idea, es de ignorante, de no haber caminado por la calle hace ya mucho tiempo", agregó Mengolini.





Y cerró: "Son muchas horas de playa y Punta del Este que lo alejan de los consensos mínimos de la época. De cualquier manera de la televisión argentina nada me sorprende. Me parece que la televisión argentina de aire atrasa tanto en formas, como en contenidos y en ideas".