Pablo Granados se quiere hacer una vasectomía

Invitado al programa Cortá por Lozano, el actor Pablo Granados dijo que no quiere ser padre nuevamente y que incluso no descarta hacerse una vasectomía.





La revelación llegó cuando Verónica Lozano le preguntó si una ex pareja le hanía pedido ser padres y él se negó.





"Sí, mi ex novia. Yo ya me estoy por atar las trompas, estoy en trámite para estos meses", bromeó. Luego contó el motivo: "quiero llegar y decir 'salimos si querés pero esto ya no funciona, el bichito nomás no funciona'".





"Es que se te enamoran y uno dice 'quiero tener un hijo porque completa', y decís 'no, tengo dos, soy abuelo', y empiezan los quilombos. Yo se los crio, no tengo ningún problema. Me gustan mucho los chicos, para criar estoy dispuesto. Ahora, para bancarlo con cuota alimenticia no sé", aseguró.





Más profundo, detalló: "yo tengo una visión del mundo que es diferente a la anterior y no puedo dejar de verme dentro de 10 años tocando el timbre un domingo y diciendo 'bajame a Hernancito'. Yo ya pienso que eso puede pasar y hay muchas posibilidades de que pase. Ya pasé por esas cosas, por división de herencia y ese tipo de cosas y no quiero volver a pasarlas".