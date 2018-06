La semana pasada Mariana Nannis protagonizó un escándalo en la presentación del libro de su amiga Mónica Luparelli Prado. La mediática explotó cuando la prensa se hizo presente en el lugar y comenzó a someterla a preguntas.

"Vine a la presentación de mi amiga y no para hablar con la prensa. Además tengo exclusividad con Andy (Kusnetzoff) ya que iré a su programa. No me interesa que estén ustedes y me están faltando el respeto al estar acá ustedes", le dijo Nannis a los medios presentes cuando intentaron hablar con ella.



Lo cierto es que según informó ahora el periodista Lío Pecoraro, la mujer de Claudio Paul tuvo, aparentemente, una mala actitud con un trabajador de un supermercado de origen chino ubicado en Puerto Madero.



"Escándalo en Puerto Madero: El maltrato de Mariana Nannis a un empleado de "súper Chino" Muy soberbia le tiró la plata en la cara al cajero y lo increpó con maltrato para que la atienda. Le exigía a los gritos que le llevara un pedido de manera urgente", informó el periodista.

El maltrato de Mariana Nannis a un empleado de “súper Chino”

Muy soberbia le tiró la plata en la cara al cajero y lo increpó con maltrato para que la atienda.

Le exigía a los gritos que le llevara un pedido de manera urgente. pic.twitter.com/8BDjIeA4YT — LÍOPECORARO (@liopecoraro) 6 de junio de 2018