Allí el mendocino contó que siempre disfrutó de un buen nivel de vida porque sus padres tenían empresas de todos los rubros.





Pero hubo algunos momentos malos, como cuando llegó el Rodrigazo y la familia terminó viviendo en una pensión de San Telmo. Pero el momento más terrible fue, según dijo, culpa de su hermano Armando, quien le manejaba la parte contable. El Negro confiaba ciegamente en él, hasta que un día, el dinero desapareció.





"Cuando digo todo es todo: me pagaba desde la luz y el gas hasta lo que te imagines. Perdí todo, fui a la quiebra y hasta me embargaron el auto en la puerta de la radio. Vino un oficial de justicia y se llevó mi Audi A3. Lolo, mi asistente, lloraba. Yo no. 'Que se lo lleven, no hay problema, ya me compraré otro', le dije al oficial. Me quedé sin nada. Confiaba todo en Armando, él hizo negocios con mi guita a mis espaldas que le salieron mal y perdí todo", relató.





Oro salió adelante gracias a la ayuda de sus amigos y "laburando como un perro"."Perdí hasta mi departamento de Recoleta y me fui a alquilar un departamentito en avenida del Libertador. La plata es plata y no me preocupa haber perdido tantos millones de dólares. Lo doloroso es que te defrauden tus afectos, tu sangre. El daño moral fue enorme", remarcó. Después de aquel episodio, el Negro Oro se sometió a dos años de análisis con un psiquiatra.





El periodista nunca más vio a su hermano Armando y no tiene interés en saber nada de él. No conoce su paradero. "Fue lo peor que me pasó en la vida", dijo el conductor, que tampoco tiene vínculo con sus otros hermanos, Pedro y Ricardo. No está peleado, pero no se frecuentan. "Me hice hermanos en la vida que son mejores que los de sangre", aclaró.