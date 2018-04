Oscar González Oro: "Me convencieron para que vuelva a mi casa"

Oscar González Oro marcó una época a nivel nacional con su ciclo radial "El oro y el moro", ciclo que se emitió en Radio 10 entre los años 2000 y 2014.





El conductor llevaba adelante el envío de lunes a viernes, en la segunda mañana, de 9 a 13.00hs. Las diferencias del Negro Oro con el entonces dueño Cristóbal López lo hicieron renunciar a la emisora.





Cuatro años después, el animador regresa a "su casa", tal como él mismo describe a la radio en diálogo con este medio.









Las razones: "Acepté porque me llamaron, me ofrecieron trabajo y en verdad, hubo una sola propuesta. El resto no me llamó nadie y tengo que trabajar. Vuelvo a mi casa, esa radio es mi casa. Soy bienvenido. Me convocaron, me mimaron y me convencieron de que vuelva".

"Si hay alguien que no le guste, que no escuche. Y si hay alguien que tiene un ofrecimiento mejor, que me lo haga, no tengo ningún problema".

El Negro reveló quiénes lo acompañarán: "Voy a estar con Valeria Mirabella, que es mi locutor de toda la vida, Juan Manuel Brindisi, Alexis Puig, Fernández Llorente. Como es el regreso, no necesito un equipo enorme. Con la harina que tenemos, tenemos que hacer pan. Vamos a hacer una maravilla".

"Sí, vuelvo a Radio 10 el 30 de abril, de 16 a 19hs. Empiezo ese día que es feriado. El programa se llama 'Negro y regreso'. Está confirmada mi vuelta", manifestó Oro.