Oriana Sabatini y Paulo Dybala, apasionados en sus vacaciones en Grecia

La joven pareja decidió esperar a que pase el Mundial de Rusia 2018 para mostrar su relación ante los medios.

Mientras esperan por el comienzo de la pretemporada de la Juventus, equipo que defiende Dybala, los tortolitos se encuentran disfrutando de sus vacaciones por Grecia, específicamente la isla de Mykonos.





Desde sus respectivas cuentas de Instagram, el deportista y la cantante compartieron imágenes de sus jornadas paradisíacas allí y se los pudo ver muy sonrientes juntos.





"Ahora decidió irse a Italia un tiempo, pero no estoy preparada (para que se vaya a vivir allá), de ninguna manera. Estoy que lloro, ya le boicoteo esa relación. ¡Me escucha Oriana y me mata! Porque ella decidió irse un tiempo para allá y creo que se va a quedar bastante tiempo más. Espero que ella tenga claro, y es mi consejo como mamá, que no abandone su carrera", había manifestado Catherine Fulop, madre de Oriana, sobre el viaje de su hija y la relación con Dybala.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala finalmente confirmaron su noviazgo a través de las redes sociales después de negarlo durante varios meses.