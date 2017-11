La brillante bailarina de tango Mora Godoy mantuvo una entrevista radial donde habló del caso Ari Paluch, exconductor de A24 denunciado por acoso por dos trabajadoras.





"La realidad es que yo me lo crucé varias veces y fue súper educado conmigo, porque la realidad que a mí que me hagan una palmadita una vez por mes me parece graciosa, es normal, me río... lo tomo así", había declarado Mora.





Godoy amplió su testimonio: "Yo fui muy clara: lo que digo es que hay una Justicia y la Justicia determina si una persona es culpable, eso en primer lugar. Nunca, las veces que me crucé a Ari Paluch, insinuó algo referido a lo sexual. No estamos hablando de una persona que abusó o que violó, ni nada por el estilo".





ari paluch.jpg



"Si las personas se sintieron mal o acosadas, hicieron muy bien en denunciarlo. Desde mí, dije que vi el video y esas palmaditas no me las tomé mal. Está en la personalidad de cada uno y de cómo te parás en la vida. He bailado para una gran cantidad de hombres que me quisieron seducir, nunca han podido llegar más allá de lo que yo quise. Quizá porque tengo carácter fuerte. Si Ari es culpable, pagará las consecuencias. Sería una pena que se absuelva y esta persona se quede sin trabajo", amplió Godoy.





"El argentino común, cuando salís a la calle, te piropea. El argentino es más sarpado, en los distintos estratos sociales. Hay que tener cuidado con los abusadores o violadores, que no deberían salir nunca cuando entran a la cárcel. Lo que pasa con las mujeres es una atrocidad. Si esta es la punta del iceberg y fue más grave, no lo sé".





Para completar la entrevista, la artista adelantó el show de tango que se viene dentro de algunas semanas en Capital Federal: "'Chantecler' vuelve renovado, distinto. Se estrena el 5 de diciembre. Estoy sorprendida pero a la vez feliz, Bs As se merece tener un espectaculo de tango a nivel internacional y que nos quedemos en el verano, ya que hay porteños que van y vienen, además de extranjeros. Serán precios totalmente accesibles y habra descuentos para jubilados. De lunes a lunes a las 21.30hs estaremos"