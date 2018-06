Norma Aleandro defendió a Darín

Tras la denuncia de la actriz Valeria Bertuccelli contra Ricardo Darín por malos tratos, Norma Aleandro, la directora de la obra en la que trabajaron juntos, defendió al actor.





"Cuando la vi en la televisión no podía creer lo que estaba diciendo... Me sorprendió mucho porque yo estuve presente, seguía yendo a los ensayos. Estuve presente incluso en la platea, en las funciones y sin que ellos supieran", contó Aleandro.





En diálogo con el portal Exitoina, la directora de "Escenas de la vida conyugal" recordó que "hubo intercambio de opiniones entre ellos" y citó que "hablaban de que un día salió mejor que otro, o que determinada jornada de grabación no coincidieron en tal o cual cosa, pero eso nada más...".





Y siguió: "Cuando ella nos comunicó que se iba nos quedamos mal porque estábamos muy contentos con su trabajo en la obra. Dijo que tenía otra cosa para hacer. Además si hubiese pasado algo de las características que ella dijo, ¿vos te pensás que yo no me hubiera enterado?, ¿o qué no lo hubiese hablado con ella?".





El pasado martes, Bertuccelli denunció a Ricardo Darín por malos tratos cuando trabajaron juntos, y si bien el actor negó la acusación, le pidió disculpas públicamente "si se sintió destratada".





En diálogo con el periodista Luis Novaresio, la actriz contó: "Fue la primera vez en mi vida que sentí la maldad. Yo pensé que se iba a avivar e iba a pedir disculpas antes, para que yo no tuviera que hablar".





Bertuccelli señaló que el actor la "trató de una manera que no se trata a una compañera", y consideró que la "humilló terriblemente". "Él me pedía disculpas cada vez que ocurría algo, pero después volvía a suceder", explicó.





La respuesta de Darín no tardó en llegar y dijo que "si Valeria se sintió destratada, quiero pedirle disculpas públicamente". y Y enfatizó: "Nunca la maltraté".





En tanto, la actriz María Valenzuela -que tiene un antiguo encono personal con el actor- se sumó a la postura de Bertuccelli y escribió en su cuenta de Twitter : "Qué bueno que a los hipócritas se les vaya cayendo las caretas!".





Otra actriz, Paola Krum, también se refirió al tema y publicó en las redes sociales un mensaje en apoyo a Bertuccelli: "Vale te admiro y te adoro. ¡Por fin!".