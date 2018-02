"No voy al Bailando"

María Eugenia "China" Suárez explicó los motivos por lo que no integraría el jurado del Bailando ni sería participante. Destaca que tampoco iría al piso del programa.

En las últimas horas se conoció el especial interés de Marcelo Tinelli en tener a Eugenia "China" Suárez como integrante del jurado del Bailando 2018, en la misma silla que ocupó hasta el año pasado Carolina "Pampita" Ardohain.

La noticia llegó a los portales de internet y ella se dedicó a informar, desde su cuenta personal de Twitter, que no había recibido ninguna oferta por parte de la producción.

"No fui convocada para ser jurado de ningún programa. Gracias", posteó tres veces repetidas. Sin embargo, nunca aclaró si aceptaría dicha propuesta en caso que llegara.

A mediados de 2017 ya había explicado que no se siente capacitada "para juzgar a alguien o dejarlo fuera de concurso" y explica porque no iría ni siquiera al piso del programa.

-¿Y si te convocaran para bailar, meterte en el concurso? ¿No irías a bailar?

– Me han ofrecido... hace un par de años. Cuando terminé "Casi ángeles", a los 18, me llamaron bastante para el Bailando, pero ni siquiera me reuní.





-¿Porque no quisiste o no te animaste?

– No, ni loca. Yo tengo mucho carácter, pero soy súper vulnerable. Estar ahí parada, en ese juego. No tengo esa cosa como de estar ahí o de pelearme con alguien, públicamente y después irme a mi casa como si nada hubiera pasado, a mí me afecta... Si me dicen algo, me pondría a llorar, ...