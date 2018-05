"No tengo nada contra la película de Rodrigo" dijo Beatriz Olave

La filmación de la película de Rodrigo comenzó hace unos días. La misma repasará la carrera del músico cuartetero que murió el 24 de junio de 2000 en un accidente en la Autopista Buenos Aires - La Plata.





Florencia Peña Fernán Mirás , Daniel Aráoz, La película es dirigida por Lorena Muñoz, la misma que llevó a la pantalla grande la vida de Gilda, otro ícono de la música popular, y es protagonizada por Rodrigo Romero, Jimena Barón , Malena Sánchez y Diego Cremonesi.



Lo cierto es que se había dicho que Beatriz Olave estaría molesta por llevarse a cabo este proyecto sin su consentimiento, pero aclaró que su nieto, Ramiro Bueno, habló con ella y le dijo que se trata de un homenaje a su padre.



"Él quería hacer una película de su papá y me pareció correcto. Es un homenaje que le hace a su papá y no tiene nada de malo. Tampoco tengo que estar yo metida y fiscalizando nada. No hay ningún enojo con que hagan la película", afirmó.



Y agregó: "Ramiro habló conmigo y yo le dije que hiciera su película. Cuando esté terminada me sentaré a mirar la idea que tuvo su hijo. Yo no tengo que dar explicaciones a nadie, es él quien tiene que dar las notas contando cómo surgió este proyecto. Yo no tengo nada contra la película de Rodrigo. Que no quiera dar notas, no quiere decir que esté enojada con lo de la película. Ramiro es grande y sabe hacer las cosas bien".



Y por último, dijo: "Yo tengo que dejar ser como dejé ser a mis hijos. Hoy Rodrigo es lo que es porque lo dejé ser".