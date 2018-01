No le sale una

El 2018 arrancó con complicaciones para Marcelo Tinelli. En las últimas horas se supo que los cheques que entregaron las nuevas autoridades del ex Grupo Indalo a los integrantes del jurado, para que cobren el sueldo de noviembre, volvieron rechazados, generando un profundo malestar. Si bien esa deuda no es del hombre de Bolívar, ¿Marcelo Polino, Moria Casán y Ángel de Brito se embarcarán en un nuevo proyecto aún sin cobrar meses de 2017?



Por otro lado, Tinelli ya sabía que no podría usar el nombre de ShowMatch para el nuevo programa, ya que es propiedad de la empresa que vendió Cristóbal López. Por eso el conductor estaba analizando volver a utilizar la marca VideoMatch, pero desde Telefe no lo permitirán.



Marcelo sueña con regresar a la pantalla el 9 de abril, pero los impedimentos económicos y las trabas cada vez son más grandes, y además tiene que desarticular varios conflictos legales.