Ayer por la noche, el reconocido empresario de la moda Guillermo Azar realizo la 14 edición de "Pinamar Moda Look 2018" con una mega producción en pasarela.

Esta nueva edición del importante desfile en Pinamar, consistió en "enfrentar" modelos solteras contra casadas.

Las recientes separadas: Nicole Neumann, Sofia Jujuy Jimenez, Soledad Solaro, Macarena Lemos y las casadas, Julieta Prandi, Sofía Zámolo, Julieta Prandi, Soledad Villarreal.

La perlita de la noche fue que Nicole llegó y no quiso dar notas aunque las cámaras prendieron no dejaban de buscarla. Pero además, la eterna rivalidad entre la ex de Cubero y Julieta Prandi, volvió a quedar expuesta cuando las mujeres no quisieron saludar juntas sobre la pasarela, motivo por el que tuvo que interponerse el empresario que organiza el evento.

¿Hasta cuándo continuará la mala onda entre Nicole y Julieta?